  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
24.12.2017 13:45

Mahmut Tanal'dan AKP'ye Taksim tepkisi

»
Mahmut Tanal'dan AKP'ye Taksim tepkisi
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Tanal, “Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanması toplumun güvenliği ve huzuru bahane edilerek gerçekleştirilmiştir. İşin perde arkasında ideolojik dayatma vardır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanması eleştirdi. Tanal, “Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları vatandaşlarımıza hissettirilmeden, onları herhangi bir kaygıya sürüklemeden yapılmalıdır. Taksim Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarının yasaklanması bir tedbir değil, adı üstünde kocaman bir yasaktır. Herkesin Taksim Meydanı’nda kutlama yapma hakkı vardır. Taksim Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarının yasaklanması hak gaspından başka bir şey değildir” diyerek tepki gösterdi.

“Modern şehir anlayışıyla birlikte ülkemizin en sembolik meydanlarının başında yer alan Taksim Meydanı’nın yasaklarla anılması büyük talihsizliktir” diyen Tanal, şöyle konuştu:

“Siyasi iktidarlar açısından meydanlar, güçlerini sergiledikleri, denetim ve gözetim altında tutmaya çalıştıkları alanlar olarak tarih boyunca büyük önem taşımıştır. Kent meydanları, demokrasi savaşlarının verildiği, kazanıldığı ya da yitirildiği yerdir. Bilhassa dikta rejimleri bu kent meydanlarının kontrolünü hiç kaybetmek istemezler. Çünkü bu kent meydanları birçok sembolik göstergeler barındırır. Bu göstergelerin en önemlisi, siyasi güç kullanılarak iktidarın, ideolojisini topluma kabullendirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Taksim Meydanı da AKP iktidarı için güç gösterisi ve yasak koymanın vasıtası olmuştur.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zarrab'ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davayla ilgili yeni gelişme24 Aralık 2017 Pazar 11:26
  • Erdoğan'dan skandal 'tek tip' açıklaması!24 Aralık 2017 Pazar 11:19
  • "SÖZCÜ davası ortadan kalkmadan FETÖ ile mücadele edilemez"24 Aralık 2017 Pazar 11:17
  • Erdoğan'dan sürpriz ziyaret23 Aralık 2017 Cumartesi 23:19
  • İşte Süleyman Soylu’nun FETÖ videolarının kaynağı23 Aralık 2017 Cumartesi 22:49
  • AKP İl Yöneticisinden tepki çeken paylaşım!23 Aralık 2017 Cumartesi 19:17
  • Kızıltepe eski Belediye Başkanı yeniden tutuklandı23 Aralık 2017 Cumartesi 18:17
  • Erdoğan'dan ABD'ye çağrı23 Aralık 2017 Cumartesi 18:08
  • Başbakan Yıldırım: Trump bir şeyi hesap edemedi23 Aralık 2017 Cumartesi 17:55
  • Akşener'den flaş iddia: Cumhurbaşkanlığı seçimi...23 Aralık 2017 Cumartesi 17:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti