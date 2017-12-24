Mahmut Tanal'dan AKP'ye Taksim tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Tanal, “Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanması toplumun güvenliği ve huzuru bahane edilerek gerçekleştirilmiştir. İşin perde arkasında ideolojik dayatma vardır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanması eleştirdi. Tanal, “Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları vatandaşlarımıza hissettirilmeden, onları herhangi bir kaygıya sürüklemeden yapılmalıdır. Taksim Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarının yasaklanması bir tedbir değil, adı üstünde kocaman bir yasaktır. Herkesin Taksim Meydanı’nda kutlama yapma hakkı vardır. Taksim Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarının yasaklanması hak gaspından başka bir şey değildir” diyerek tepki gösterdi.

“Modern şehir anlayışıyla birlikte ülkemizin en sembolik meydanlarının başında yer alan Taksim Meydanı’nın yasaklarla anılması büyük talihsizliktir” diyen Tanal, şöyle konuştu:

“Siyasi iktidarlar açısından meydanlar, güçlerini sergiledikleri, denetim ve gözetim altında tutmaya çalıştıkları alanlar olarak tarih boyunca büyük önem taşımıştır. Kent meydanları, demokrasi savaşlarının verildiği, kazanıldığı ya da yitirildiği yerdir. Bilhassa dikta rejimleri bu kent meydanlarının kontrolünü hiç kaybetmek istemezler. Çünkü bu kent meydanları birçok sembolik göstergeler barındırır. Bu göstergelerin en önemlisi, siyasi güç kullanılarak iktidarın, ideolojisini topluma kabullendirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Taksim Meydanı da AKP iktidarı için güç gösterisi ve yasak koymanın vasıtası olmuştur.”