  • BIST 114.425
  • Altın 163,100
  • Dolar 3,7820
  • Euro 4,6343
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
15.01.2018 15:35

Mahmud Abbas'tan Donald Trump'a tepki

»
Mahmud Abbas'tan Donald Trump'a tepki
Mahmud Abbas: "Trump’ın barış çabaları göz boyamaktan başka bir şey değil."

(DHA) – Ramallah’ta konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’daki barış çabalarının göz boyamaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

Abbas "Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti" temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı” dedi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün düzenlediği bir konferansta konuşan Abbas Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ABD’yi arabulucuk yapabilecek ülkeler listesinden çıkardığını söyleyerek “(Trump) Bir tweet’inde demiş ki: Filistin’e barış görüşmelerini reddettiği için para vermeyeceğiz. Yazıklar olsun sana (Trump). Ne zaman görüşmeleri reddetmişiz?” dedi ve ekledi: “Siyasi barış görüşmeleri uluslararası arabulucular nezdinde gerçekleşmelidir, sadece ABD arabulucuğunda değil. Daha net söylememe gerek var mı? ABD’nin İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yapmasını kabul etmiyoruz.” 

Abbas, Filistin yönetiminin sadece geniş, uluslararası destek gören bir panel tarafından arabulucuğu yapılan ve ABD’nin de hala içinde bulunabileceği barış görüşmelerini kabul edeceğini söyledi. 

ABD’nin Birleşmiş Milletler ve İsrail elçilerini de konuya ilişkin tavırları sebebiyle eleştiren Abbas Nikki Haley ve David Friedman’ın tutumlarını “rezalet” olarak nitelendirdi.



Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron'un erotik roman yazdığı ortaya çıktı15 Ocak 2018 Pazartesi 10:26
  • İskoçya Başbakanı'ndan referandum açıklaması15 Ocak 2018 Pazartesi 10:23
  • Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var15 Ocak 2018 Pazartesi 09:36
  • NATO Genel Sekreteri'nden nükleer silah açıklaması14 Ocak 2018 Pazar 23:13
  • Kaliforniya'daki felaket: 20 kişi yaşamını yitirdi14 Ocak 2018 Pazar 23:10
  • Ruhani'den ABD'ye: Başarısız oldunuz14 Ocak 2018 Pazar 18:28
  • Bakterili bebek maması skandalında yeni iddia!14 Ocak 2018 Pazar 18:03
  • ABD'den YPG ordusu açıklaması!14 Ocak 2018 Pazar 17:55
  • Peru'da büyük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı14 Ocak 2018 Pazar 17:41
  • Trump'a şok! Projeksiyonla bunu yazdılar14 Ocak 2018 Pazar 17:36
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu "OHAL'de Yeter Forumu"na katıldı
    • Hamile kalmanızı sağlayacak vitamin kaynakları
    • Çok güleceksiniz: Yurdum insanı şaşırtmayı sürdürüyor
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti