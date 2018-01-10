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10.01.2018 12:20

Mahkemeden flaş Demirtaş kararı

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Mahkemeden flaş Demirtaş kararı
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cuma günü Bakırköy 38. Asliye Ceza'da görülecek duruşmaya bizzat katılması kararı verildi.

1 yılı aşkın süredir tutuklu olan Demirtaş bugüne değin çeşitli gerekçelerle hiçbir duruşmaya getirilmeden, cezaevinden SEGBİS yoluyla ifade vermek zorunda bırakıldı.

HDP, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya bizzat katılması yönünde karar verildiğini duyurdu. Mahkemenin kararı doğrultusunda, Demirtaş’ın 12 Ocak Cuma günü saat 14.00’de İstanbul Bakırköy 38. Asliye Ceza’da görülecek duruşmaya katılacağı belirtildi.

Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015’te Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklama nedeniyle, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açılmıştı.

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