Mahkeme Yazıcı'nın vicdani reddini TSK'ya soracak

Artvin Borçka’da vicdani reddini açıklayan Şendoğan Yazıcı’nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Mahkeme, Yazıcı’nın vicdani retçi olduğununa ilişkin dilekçesinin akıbetini Trabzon Askere Alma Bölge Başkanlığı’na soracak. Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’nın yargılandığı davanın ilk duruşması Artvin’de Borçka Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Vicdani reddini 2010’da açıklayan Yazıcı hakkında 2017’de üç defa işlem yapılmış, Borçka Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın suç duyurusu sonrasında iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştı. 26 bin liranın üzerinde kesinleşmiş idari para cezası bulunan Yazıcı’nın üç yıla kadar hapisle cezalandırılması ve medeni haklardan men edilmesi isteniyor.

Doğu Eroğlu’nun haberine göre, duruşmada savunmasını yapan Yazıcı ‘asker kaçağı’ olmadığını, vicdani ret hakkını kullandığını söyledi. Mahkemenin ara kararına göre, daha önce Yazıcı’nın dilekçe yazarak vicdani ret hakkını kullandığını ilettiği Trabzon Askere Alma Bölge Başkanlığı’ndan görüş istenecek. Davanın bir sonraki duruşmasıysa 17 Mayıs 2018’de görülecek.

Yazıcı savunmasında ‘askere gitmemek’ diye bir suçun tanımlı olmadığını, aynı zamanda vicdani reddi hak olarak tanımlayan uluslarası sözleşmelerin Türkiye için de bağlayıcı olduğunu söyledi: “Asker kaçağı değil vicdani retçiyim. Askerlik yerine başka bir kamu görevinin zorla yaptırılmasına da karşıyım, dolayısıyla total reddi de savunuyorum. ‘Bakaya’ ya da ‘yoklama kaçağı’ gibi kavramları kabul etmiyorum. Türkiye kabul etmese de vicdani ret hakkı vardır ve Anayasanın 90’ıncı maddesi uyarınca uluslarası sözleşmelerin bağlayacılığı bulunmaktadır. Türkiye’de vicdani reddi yasaklayan bir hüküm de bulunmadığı için bu hakkı kullanmamın önünde engel yoktur.”(duvar)