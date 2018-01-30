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30.01.2018 09:10

Mahir Ünal’dan seçim barajı açıklaması

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Mahir Ünal’dan seçim barajı açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında seçim barajı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AKP sözcüsü Ünal'dan MYK sonrası son dakika önemli açıklamalar! CHP'ye ÖSO yanıtıParti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim barajı ile ilgili soruya, “Milli Mutabakat Komisyonunun görüşmeleri karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip sayın genel başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şuanda genel başkanların görüşmesi söz konusu değil. Çalışmaların tamamlanmasından sonra genel başkanlara sunulma noktasına geldiğinde sayın genel başkanlar bir araya gelip bu çalışmaları değerlendirecekler” cevabını verdi.

YEREL SEÇİMLER VE MİNİ PAKET

Uyum yasaları kapsamında yerel seçimlere yönelik oluşturulan “mini paket” üzerine de konuşan Ünal, MHP ve AK Parti'nin bu konuda çalışmaları tamamladığını söyledi. Milli Mutabakat Komisyonu'nda “mini paket ” üzerine çalışan uzmanlar ile beraber çalışmaların tamamlayıp genel başkanlara sunulacağını belirten Ünal, bu paketin yeril yönetim seçiminin yapılan anayasal değişikliğe uyumunu sağlamak amacı ile yapıldığını belirtti.

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