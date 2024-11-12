Zor Günler Geride Kaldı... Oyunculuğu Bırakan Arda Kural Yeni Mesleğini Açıkladı

"Eyvah Kızım Büyüdü", "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" gibi dizilerle 2000'lerin başında büyük bir şöhret yakalayan ve Hollywood yıldızı Leonardio DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çeken Arda Kural, oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre; uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden 44 yaşındaki Kural, yeni mesleğini de açıkladı.

'MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM'

Bir odasını atölye haline getirdiğini söyleyen eski oyuncu, orada değerli ve değersiz taşları incelediğini söyledi. Arda Kural, madencilik hakkında düşündüğünü ve altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi işler yapmak istediğini ifade etti.

Kaynak: NTV