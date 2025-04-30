Ziynet Sali'nin 50. Yaş Günü Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Kimse İnanamadı, Yorum Yağdı

Geçtiğimi günlerde Kıbrıs’taki konserinde meslek hayatı9nın 25. Yılını kutlayan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 50. yaşına girdi. Sali’nin yaşının hiç göstermemesi sosyal medyada gündem oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ziynet Sali'nin 50. Yaş Günü Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Kimse İnanamadı, Yorum Yağdı

“Kalbim Tatilde” “Bana da Söyle”, “Daha Nasıl Sevebilirim”, “Yandım Ateşinle” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Ziynet Sali 50.yaşını kutladı. Ünlü sanatçının 50 yaşına girdiğine kimse inanamadı. Sali’nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ziynet Sali'nin 50. Yaş Günü Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Kimse İnanamadı, Yorum Yağdı - Resim : 1

'BU NASIL 50?'

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte evinde kutladı. Siyah bir pantolon, tül bir büstiyer giyerek art arda pozlar veren Sali’nin fit vücudu ve pürüzsüz cildi sosyal medyada çok konuşuldu.

Ziynet Sali’nin paylaşımının altına ‘Bu nasıl 50 böyle?’, ‘Sanki 30'a sabitlemişsin kendini’, ‘Yaşını kabul edemiyorum’ gibi yorumlar yağdı.

Ziynet Sali'nin 50. Yaş Günü Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Kimse İnanamadı, Yorum Yağdı - Resim : 2

Ziynet Sali geçtiğimiz akşamda Kıbrıs'ta verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak meslek hayatının 25. Yılını kutlamıştı.

Pembe mini elbisesi ve enerjik dansçılarıyla göz kamaştıran Sali, sahnedeki ışıltısıyla bir kez daha farkını ortaya koymuştu.

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