Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı. Roman havası konseptli doğum günüyle gündem olan şarkıcının yeni sevgilisi ortaya çıktı.
Zeynep Bastık hem sosyal medya paylaşımları hem de cover yaptığı şarkılarla sık sık gündem olan bir isim.
Menajeri Tolga Akış'la geçtiğimiz yıl evlenen Bastık, aynı yıl boşanmasıyla gündeme gelmişti.
İkilinin arkadaş kalarak boşanması ve iş ilişkilerini devam ettirmesi tepkilere neden olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde 30'uncu yaşını karşılayan şarkıcı, evinde verdiği Roman havası konseptli partiyle çok konuşulmuştu.