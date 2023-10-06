Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istedi, İngiltere'ye kesin dönüş yapıyorum

"CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEDİĞİM İÇİN MÜZİK PİYASASINDAN DIŞLANDIM"

Yusuf Güney, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği için bir kesim tarafından dışlandığını öne sürmüştü. Güney, "Devlete bağlı olmak, ülke bekasını düşünmek bazılarını rahatsız ediyor. Öyle yalan şeyler yazıyorlar ki; AK Partili belediyelere iş yaptığımdan tutun da milyon TL'ler kazandığıma kadar... Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken para kazanmadım tam aksine para kaybettim. Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için müzik piyasasından çoğu kapı açılmadı. Birkaç yapımcı dışında çoğunluk muhalif. 'Biz demokratız' diyorlar ama benim gibi olanları dışlıyorlar." diye konuşmuştu.