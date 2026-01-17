Yusuf Güney Bu Yüzden Şarkı Yapamıyormuş! Tek Tek Anlattı

Şarkıcı Yusuf Güney, bir süredir yeni şarkı üretmemesinin nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güney, yaşadıklarını ve bu sürecin hayatına etkilerini anlattı.

Astral seyahat açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, son olarak bir uyuşturucu operasyonunun ardından yaptığı açıklamalarla yeniden tartışmaların odağına oturdu. Güney, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kendisine 'cin kavmi gönderildiğini' iddia etti. Daha önce Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu ve beden dışı deneyimler yaşadığını öne süren Güney, bu kez yaşadıklarını 'bilinçli bir saldırı' olarak nitelendirdi. Güney, açıklamasında astral seyahat sonrası hayatının tamamen değiştiğini savundu.

'HAYATIM MÜKEMMEL GİDİYORDU'

"35 yaşındaydım, hayatım mükemmel gidiyordu" diyen Güney, Ağrı’daki bir konserin ardından astral seyahat deneyimi yaşadığını ve bu süreçte 'görünen varlıklarla' karşılaştığını iddia etti. Bu varlıkları anlatmasının istenmediğini söyleyen Güney, daha sonra evine kadar gelen bir baskıyla karşı karşıya kaldığını öne sürdü. "Baktılar ki laf dinlemiyorum, bu kez haneme, özelime cin kavmi yolladılar. Delirmem için" ifadelerini kullanan Güney, bu varlıkları fiziki olarak gördüğünü ve yaşananların rüya ya da hayal olmadığını savundu.

'BUNLARI YAŞAYAN BİRİ ŞARKI YAPABİLİR Mİ?'

Yaşadıklarının psikolojisini derinden etkilediğini belirten Güney, müzik üretmekte zorlandığını dile getirerek, "Bunları yaşayan bir insan şarkı yapabilir mi?" dedi. Güney, evde yaşanan olayların evcil hayvanını dahi etkilediğini öne sürdü.

