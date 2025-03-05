Ev Partilerinin Sonu Kötü Bitti: İş İnsanına Hapis Şoku
İş insanı Cenk Aşçıoğlu'nun ev partilerinin sonu kötü bitti. Yüksek sesle doktor komşularını rahatsız eden sosyetenin tanınmış ismi Cenk Aşçıoğlu'na hapis cezası verildi.
Kaynak: Sabah
İş insanı Cenk Aşçıoğlu, 2022 yılında Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor eşi Süleyman Sıtkı Kahraman’ın yaşadığı müstakil evin yanındaki apartmana taşındı. Aşçıoğlu’nun evinde yüksek sesle müzik dinlemesi komşularını rahatsız etti. Ancak iş insanı, sabaha kadar süren partiler düzenlemeye devam etti.
Durumu yetkililere bildiren çift, Aşçıoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık, iş insanı için "huzur ve sükûnu bozma" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası talep etti.
Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine hükmederek 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Savunmasında, komşularına haber vererek arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Aşçıoğlu, şikâyetin haksız olduğunu öne sürdü. Ayrıca kendisi yurt dışındayken bile komşularının müzik sesinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.