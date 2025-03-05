Ev Partilerinin Sonu Kötü Bitti: İş İnsanına Hapis Şoku

Savunmasında, komşularına haber vererek arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Aşçıoğlu, şikâyetin haksız olduğunu öne sürdü. Ayrıca kendisi yurt dışındayken bile komşularının müzik sesinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.