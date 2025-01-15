YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı
En çok kazanan YouTuber'lar belli oldu. İstatistik sitesi SocialBlade en çok kazanan YouTube'dan en çok kazanç elde eden isimleri açıkladı. Rakamlar dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
YouTube'un fenomen isimlerinin 2024 yılı kazançları tahmini olarak ortaya çıktı. SocialBlade'in verilerine göre, en çok kazanan YouTuber'lar arasında Alper Rende, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi tanınan isimler yer alıyor.
İşte fenomen isimlerin 2024 yılındaki tahmini kazançları...
Burak Oyunda: 2.000.000 TL (58.000 dolar)
Alper Rende: 13.800.000 TL (391.400 dolar)
Mertcan Bahar: 17.750.000 TL (500.000 dolar)
Deli Mi Ne?: 18.424.000 TL (519.000 dolar)
Testo Taylan: 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)
Orkun Işıtmak: 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)
Ruhi Çenet: 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)
Tuna Tavus: 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)