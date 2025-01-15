YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı

En çok kazanan YouTuber'lar belli oldu. İstatistik sitesi SocialBlade en çok kazanan YouTube'dan en çok kazanç elde eden isimleri açıkladı. Rakamlar dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi

YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 1

YouTube'un fenomen isimlerinin 2024 yılı kazançları tahmini olarak ortaya çıktı. SocialBlade'in verilerine göre, en çok kazanan YouTuber'lar arasında Alper Rende, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi tanınan isimler yer alıyor.

İşte fenomen isimlerin 2024 yılındaki tahmini kazançları...

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 2

Burak Oyunda: 2.000.000 TL (58.000 dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 3

Alper Rende: 13.800.000 TL (391.400 dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 4

Mertcan Bahar: 17.750.000 TL (500.000 dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 5

Deli Mi Ne?: 18.424.000 TL (519.000 dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 6

Testo Taylan: 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 7

Orkun Işıtmak: 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 8

Ruhi Çenet: 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)

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YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı - Resim: 9

Tuna Tavus: 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)

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