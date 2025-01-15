YouTube'da En Çok Kazanan İsimler Belli Oldu! Rakamlar Dudak Uçuklattı

YouTube'un fenomen isimlerinin 2024 yılı kazançları tahmini olarak ortaya çıktı. SocialBlade'in verilerine göre, en çok kazanan YouTuber'lar arasında Alper Rende, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi tanınan isimler yer alıyor.

İşte fenomen isimlerin 2024 yılındaki tahmini kazançları...