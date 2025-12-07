Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme

Geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerce tanınan Murat Cemcir’in yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Evinde rahatsızlanan oyuncu, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DİVERTİKÜL KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Cemcir’in divertikül kanaması geçirdiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastanede uygulanan erken müdahale sayesinde Cemcir hayata tutundu. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine normal odaya alındı.

Doktorların gözetiminde tedavi süreci devam eden Cemcir, artık yürümeye başladı. Yapılacak son kontrollerin ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa ünlü oyuncunun Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

DİVERTİKÜL KANAMASI NEDİR?

Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların (divertiküller) içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana geliyor.

Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma KaldırıldıÜnlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma KaldırıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Cemcir
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kuruluş Orhan'a Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu Kuruluş Orhan'a Bomba Transfer
Ünlü Komedyen Doğu Demirkol'un Sevgilisi Bakın Kim Çıktı Ünlü Komedyenin Sır Gibi Sakladığı Aşkı Tanıdık Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı