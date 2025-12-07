Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerce tanınan Murat Cemcir’in yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Evinde rahatsızlanan oyuncu, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DİVERTİKÜL KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Cemcir’in divertikül kanaması geçirdiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastanede uygulanan erken müdahale sayesinde Cemcir hayata tutundu. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine normal odaya alındı.

Doktorların gözetiminde tedavi süreci devam eden Cemcir, artık yürümeye başladı. Yapılacak son kontrollerin ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa ünlü oyuncunun Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

DİVERTİKÜL KANAMASI NEDİR?

Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların (divertiküller) içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana geliyor.

