Yılmaz Morgül'den AKP'nin Yasa Teklifine Tepki: Ben De Hayvanım, Beni De Uyutun!

AKP’nin sokak köpeklerini uyutmasını içeren kanun teklifinde sona gelindi. 17 maddeden oluşan ve sokak köpeklerini 'ötanazi' adıyla öldürmenin yer aldığı yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AKP'nin yasa teklifine tepkiler sunarken, bir açıklama da şarkıcı Yılmaz Morgül'den geldi.

Morgül şu ifadeleri kullandı:

"Bizi yaratan hayvanları da yarattı. Onlara da can verdi ama ben diyorum ki bu yasayı düzenleyen insanlara: 'Ben de hayvanım, beni de uyutun."