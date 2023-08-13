Yıllar sonra ekranlara döndüler: Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci'nin bölüm başı alacakları ücretler sızdı
Yıllardır dizilerde rol almayan Kenan İmirzalıoğlu ve Özge Özpirinçci'nin yanı sıra, oyunculuğa geri dönen Özgü Namal'ın da bölüm başına aldıkları ücretler belli oldu.
Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci’nin yeni dizilerinden alacakları ücretler merak konusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisindeki bölüm başı ücreti ise dudak uçuklattı.
İmirzalıoğlu, yeni projesinde usta yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışacak. 2. Sayfa'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 1 milyon 300 bin lira alacak.
9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşan Özgü Namal da bölüm başına 750 bin lira kazanacak.