Yılın Aşk İddiası… Yasemin Yürük ve Pascal Nouma Sevgili mi?

“Hepsi” grubunun eski üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Pascal Nouma’nın, Belçika’da çekilen The Traitors Türkiye programında yakınlaştığı iddiası magazin gündemini salladı.

Son Güncelleme:
Yılın Aşk İddiası… Yasemin Yürük ve Pascal Nouma Sevgili mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem “Hepsi” grubunun üyelerinden biri olarak tanınan Yasemin Yürük, müzik kariyerinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Uzun süredir hayatında kimse olmadığını dile getiren Yürük, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. “Ortalıkta adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli” sözleriyle dikkat çeken Yürük, bu ifadesiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Yasemin Yürük ile Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma arasında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. İkilinin, çekimleri Belçika’da süren “The Traitors Türkiye” programında tanıştığı ve kısa sürede samimi bir bağ kurduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

53 yaşındaki Pascal Nouma ve 39 yaşındaki Yasemin Yürük’ün yeni bir aşka yelken açtığı iddiası, sosyal medyada hızla yayıldı.

Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik DüştüÜnlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik DüştüMagazin
Volkan Konak’ın Eşi Selma Konak’tan Yürek Yakan PaylaşımVolkan Konak’ın Eşi Selma Konak’tan Yürek Yakan PaylaşımMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le İlgili Şoke Eden İddia! Şiddet Gördü, KADES'den Yardım İstedi Güllü'nün Oğluyla İlgili Şoke Eden İddia! Şiddet Gördü, KADES'den Yardım İstedi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü
Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Bir Aile Yok Oldu… Geriye Sadece Anılar Kaldı Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Geriye Sadece Anılar Kaldı
Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı
Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik Mesajlar
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor