Yılın Aşk İddiası… Yasemin Yürük ve Pascal Nouma Sevgili mi?

Bir dönem “Hepsi” grubunun üyelerinden biri olarak tanınan Yasemin Yürük, müzik kariyerinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Uzun süredir hayatında kimse olmadığını dile getiren Yürük, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. “Ortalıkta adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli” sözleriyle dikkat çeken Yürük, bu ifadesiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Yasemin Yürük ile Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma arasında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. İkilinin, çekimleri Belçika’da süren “The Traitors Türkiye” programında tanıştığı ve kısa sürede samimi bir bağ kurduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

53 yaşındaki Pascal Nouma ve 39 yaşındaki Yasemin Yürük’ün yeni bir aşka yelken açtığı iddiası, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: Haber Merkezi