Yetenek Sizsiniz'in Aref Ghafouri'si Görenler Dönüp Tekrar Baktı! Yok Böyle Değişim
'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kobra yılanı tarafından ısırılması ve Mısır’da tedavi görmesiyle bir dönem gündeme gelen Ghafouri, yeni haliyle takipçilerini şaşırttı. Ünlü illüzyonistin bu değişimi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
YARIŞMADAN KOBRA YILANI OLAYINA
Aref Ghafouri, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programındaki performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra Antalya'da bir gösteri sırasında kobra yılanı tarafından bileğinden ısırılmasıyla tekrar gündeme gelen illüzyonist, olayı soğukkanlı bir şekilde yönetmişti. Zehrin vücuduna yayılmasını önlemek için kolunu bir bezle sıkan Ghafouri, hızlıca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu.
TEDAVİ İÇİN MISIR’A GİTMİŞTİ
Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Aref, tedavisinin tamamlanması için Mısır’a gönderilmişti. Antalya Havalimanı’ndan ambulans uçakla Mısır’a sevk edilen ünlü illüzyonist, panzehir tedavisiyle sağlığına kavuşmuştu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF
Aref Ghafouri, farklı tarzı ve gösterileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Hayat, sadece inandıkların kadar gerçektir.” notuyla yayınladığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yeni haliyle dikkat çeken illüzyonisti tanımakta zorlanan takipçileri, değişimi hakkında birçok yorumda bulundu.