Yetenek Sizsiniz'in Aref Ghafouri'si Görenler Dönüp Tekrar Baktı! Yok Böyle Değişim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF

Aref Ghafouri, farklı tarzı ve gösterileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Hayat, sadece inandıkların kadar gerçektir.” notuyla yayınladığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yeni haliyle dikkat çeken illüzyonisti tanımakta zorlanan takipçileri, değişimi hakkında birçok yorumda bulundu.