Yeşilçam'ın Usta Oyuncusundan Kötü Haber! Necdet Kökeş Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen 81 yaşındaki usta oyuncunun, yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusundan Kötü Haber! Necdet Kökeş Yoğun Bakıma Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden biri olan, Cüneyt Arkın’ın dört yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren usta oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki oyuncu, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Kökeş’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.

60’lı yıllarda Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Necdet Kökeş, o dönemde henüz 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.

OTEL ODASINDA YAŞIYOR

Uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, zor koşullar altında yaşamını sürdüren usta oyuncunun maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor.

Kemal Sunal ve Şener Şen'in Rol Arkadaşıydı... Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Necati Bilgiç'in Son Hali Yürek BurktuKemal Sunal ve Şener Şen'in Rol Arkadaşıydı... Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Necati Bilgiç'in Son Hali Yürek BurktuMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yeşilçam
Murat Övüç, Tekirdağ'daki Cezaevine Nakledildi Murat Övüç'ün Cezaevi Değiştirildi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ünlü Rapçi Blok3'ün Acı Günü! Konserini İptal Etti Blok3'ün Acı Günü! Konserini İptal Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
İstanbul'da Bir Operasyon Daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak Dahil 3 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Bir Operasyon Daha
Atama Kararları Resmi Gazete’de Atama Kararları Resmi Gazete’de