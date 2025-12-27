Yeşilçam'ın Usta Oyuncusundan Kötü Haber! Necdet Kökeş Yoğun Bakıma Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden biri olan, Cüneyt Arkın’ın dört yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren usta oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki oyuncu, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Kökeş’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.

60’lı yıllarda Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Necdet Kökeş, o dönemde henüz 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.

OTEL ODASINDA YAŞIYOR

Uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, zor koşullar altında yaşamını sürdüren usta oyuncunun maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor.

