Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kadir İnanır'ın Ameliyat Sonrası Son Hali Ortaya Çıktı
Beyninde atan pıhtı sonrasında ameliyat olan ve tedavisi evinde devam eden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. DEM Parti Milletvekili Beştaş, ziyareti sonrasında usta sanatçıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıl 24 Mart'ta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beynine pıhtı attığı tespit edilmiş, acil ameliyata alınarak uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Zorlu süreci geride bırakan İnanır’ın son hali ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
DEM Parti Milletvekili Beştaş, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından usta sanatçıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Beştaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sevgili Kadir İnanır’ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik.
İnanır'ın yüzündeki tebessüm ve kilo vermesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
