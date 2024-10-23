Yeşilçam'ın Kötü Kadınıydı... İşte Lale Belkıs'ın Son Hali

Yeşilçam’ın unutulmaz kötü kadın karakterlerinden Lale Belkıs, uzun bir süre gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyor.

Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini söyleyerek "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum" demişti.

Resme yönelen Lale Belkıs'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Belkıs'ın yıllara meydan okuduğu görüldü...

LALE BELKIS KİMDİR?

28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Lale Belkıs'ın gerçek ismi Belkıs Durmaz. 82 yaşındaki Lale Belkıs, şarkıcı, tiyatrocu, eski manken, söz yazarı, besteci, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı, şair, yazar ve ressam. Belkıs, Sinema Yazarları Derneği’nin 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Onur Ödülü aldı.