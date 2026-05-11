Yeraltı’nın Haydar Ali'si Deniz Can Aktaş Gerçek Mesleğini İlk Kez Açıkladı

Yeraltı dizisindeki Haydar Ali karakteriyle dikkat çeken Deniz Can Aktaş, katıldığı programda gerçek mesleğini ilk kez açıkladı. Başarılı oyuncu, aslında gemi makine mühendisi olduğunu söylerken oyunculuğa yönelmesindeki dönüm noktasını da anlattı.

NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Haydar Ali karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Deniz Can Aktaş, katıldığı programda özel hayatı ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan başarılı oyuncu, aslında oyunculuk dışında farklı bir mesleğe sahip olduğunu söyledi. Deniz Can Aktaş, gerçek mesleğinin gemi makine mühendisliği olduğunu ilk kez açıkladı.

Oyunculuk kariyerinin dönüm noktasını da anlatan Aktaş, Avlu dizisinde yer aldığı bir sahnenin hayatını değiştirdiğini ifade etti. Başlangıçta kendi mesleğine geri dönmeyi düşündüğünü belirten ünlü oyuncu, zamanla oyunculuğun kendisi için vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

Aktaş açıklamasında, “Gemi makine mühendisiyim, bu bizim aile mesleğimiz. Bir gün yeniden o mesleğe dönerim diye düşünüyordum. Ancak Avlu dizisinde oynadığım bir sahne beni çok etkiledi. Kendimden çıktığım bir andı. O an oyunculuğun benim için doğru yol olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

