Yeraltı Dizisinin Setinde Kriz mi Çıktı? Devrim Özkan’ın ‘Deniz Can Aktaş’ Hamlesi Kafaları Karıştırdı

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, ilk bölümüyle ekrana hızlı bir giriş yaparken, başrol oyuncuları etrafında şekillenen sosyal medya hamleleri gündeme damga vurdu. Dizinin başrollerini paylaşan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinde yaşanan gelişmeler, kulislerde “kriz mi var?” sorusunu beraberinde getirdi.

SEZONUN İDDİALI YAPIMLARINDAN BİRİ

Geçtiğimiz hafta NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alıyordu. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrollerini üstlendiği dizide, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi dikkat çeken isimler de rol alıyor.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Dizinin ekrandaki başarısının gölgesinde, oyuncuların sosyal medya hareketleri konuşulmaya başlandı. Başrol oyuncularından Devrim Özkan’ın, partneri Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafını profilinden kaldırması magazin gündeminin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu. Bu adım, kısa sürede çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

SÜMEYYE AYDOĞAN’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Devrim Özkan’ın hamlesinin ardından dizinin oyuncularından Sümeyye Aydoğan’ın Deniz Can Aktaş ile fotoğraf paylaşması da sosyal medyada geniş şekilde yorumlandı. Zamanlama detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Aydoğan’ın paylaşımı, dizi setindeki ilişkilere dair spekülasyonları artırırken, oyuncunun heyecanını yansıtan bir tweet atması da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi