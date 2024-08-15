Yepyeni Bir Kadroyla Dönüyor: Sandık Kokusu'na Bir Transfer Daha
Geçtiğimiz sezonun en başarılı dizilerinden Sandık Kokusu’nun ikinci sezon çekimleri yarın başlıyor. Yeni sezona birçok yeni transferle başlanırken, bu isimlere bir oyuncu daha eklendi.
Show Tv'nin iddialı dizisi “Sandık Kokusu” yeni sezona iddialı bir başlangıç yapacak. Dizinin yeni bölümlerini sektörün başarılı ismi Altan Dönmez yönetecek.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Engin Öztürk “Bora”, Biran Damla Yılmaz “Ayça” ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” rolleriyle dahil olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Hasan’ın (Uğur Yücel) kız kardeşi olan Gülnaz diziye tek başında gelmiyor.
Son olarak diziye Gülnaz’ın kızı Nazlı da dahil oldu. Hasan’ın yeğeni rolünü İpek Özağan canlandıracak.