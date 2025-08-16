Yeni Dizi 'Güller ve Günahlar' Başlamadan Olay Çıktı! Ünlü Oyuncu Murat Yıldırım İddiaları Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı “Gizli Bahçe” dizisiyle ekranlara gelmiş, ancak dizi 6. bölümde final yaparak izleyicilerini şaşırtmıştı. Yıldırım, dizinin erken bitişiyle ilgili, “Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi. İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim” açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Bu sezon Kanal D ile anlaşan ve Cemre Baysel ile başrolü paylaşacağı “Güller ve Günahlar” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yıldırım, beklenmedik bir iddia ile gündeme geldi. Magazin muhabiri Akif Yaman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kanal D’de yayınlanacak olan ‘Güller ve Günahlar’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi” iddiasında bulundu.

Yaman’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddia, bazı kullanıcılar tarafından ciddiye alınırken, bazıları ise “Bunu kanıtlamalısın” diyerek şüpheyle yaklaştı. Sosyal medyada tartışmalar alevlenirken, Yıldırım cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

'GÜLLER VE GÜNAHLAR' DİZİSİ

Kanal D’nin iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan “Güller ve Günahlar”, Yelda Eroğlu’nun senaryosu ve Deniz Can Çelik’in yönetmenliğiyle izleyiciyle buluşacak. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizi, iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) eşinin sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle sarsılan hayatını ve fakir bir mahallenin cesur kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişen yolunu konu alıyor. İhanet, aşk ve sırlarla dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi, Eylül 2025’te İstanbul’da sete çıkarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi