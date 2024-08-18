Yeni Dizi ‘Bizi Birleştiren Hayat’ Yakında Başlıyor

Kanal D’nin, yeni günlük dizisi ‘Bizi Birleştiren Hayat’ yakında seyirci karşısına çıkacak. Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın başrolünde yer aldığı dizi, iki kız kardeşin yürek burkan hikayesi üzerinden birçok duyguyu bir arada yaşatacak.

Kayra Zabcı’nın ‘Yasemin’, Hazal Güzel’in ise ‘Mine’ karakterine hayat vereceği dizide usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, ‘Münevver’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. İstanbul’da özel bir platoda çekimleri devam eden dizi, bir yandan güçlü diğer taraftan kırılgan kadınların hayatlarına odaklanacak. Bizi Birleştiren Hayat, iki kardeşin duygu yüklü sahneleri ile kardeşlik bağını ele alacak.

DİZİNİN KONUSU

Birbirlerine çok bağlı iki kız kardeş olan Yasemin ve Mine’nin hayatı annelerinin başına gelen talihsiz bir olay yüzünden değişir. Artık gidebilecekleri tek bir yerleri vardır; oda anneanneleri Münevver Hanım’ın konağıdır. Çaresizlik yolunun Münevver Hanım’ın kapısında bittiği o sabah, her biri için yeni bir kaderin başlangıcı olacaktır.

Bizi Birleştiren Hayat’ın yönetmenliğini Ayhan Özdemir üstlenirken senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın yanı sıra; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor.

Yeni sezonda hafta içi her gün yayınlanacak olan Bizi Birleştiren Hayat, Kanal D’de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA