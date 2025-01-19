Yeliz Yeşilmen Tatil Dönüşü Eve Girince Şoke Oldu

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen tatil için Mısır’a gitti. Tatil sonrası evine dönen Yeşilmen Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı.

'ÇOK KAYIP VAR'

Yardımcısı tarafından soyulduğunu ileri süren Yeşilmen, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeşilmen, "Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi