Yeliz Yeşilmen Tatil Dönüşü Eve Girince Şoke Oldu

Sık sık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Yeliz Yeşilmen tatil için gittiği Mısır’dan Türkiye’ye dönünce hayatının şokunu yaşadı. Tatildeyken evinin soyulduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, “Çok kaybım var” dedi.

Yeliz Yeşilmen Tatil Dönüşü Eve Girince Şoke Oldu

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen tatil için Mısır’a gitti. Tatil sonrası evine dönen Yeşilmen Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı.

Yeliz Yeşilmen Tatil Dönüşü Eve Girince Şoke Oldu - Resim : 1

'ÇOK KAYIP VAR'

Yardımcısı tarafından soyulduğunu ileri süren Yeşilmen, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeşilmen, "Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen: Dilan Polat gecekonduda yaşıyordu, ona ben baktımYeliz Yeşilmen: Dilan Polat gecekonduda yaşıyordu, ona ben baktımMagazin
Seyhan Soylu ifşa etti: Yeliz Yeşilmen eski eşiyle birlikte olup 'yabancıya gitmiyor' dediSeyhan Soylu ifşa etti: Yeliz Yeşilmen eski eşiyle birlikte olup 'yabancıya gitmiyor' dediMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yeliz Yeşilmen
2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün 2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden Peş Peşe DNA Hamlesi
Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...' Kıvanç Tatlıtuğ’un Heykeli Dile Düştü
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı
Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Gelişme! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar