Yazışmaları Ortaya Çıktı! Icardi'den Wanda Nara'ya 'Keita Balde' Sorusu: 'Banyoda Ne Yaptınız?'
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin 2022 yılında yaptığı bir yazışma, magazin gündemine yine bomba gibi düştü. İspanyol basınının yayınladığı yazışmalarda, Icardi'nin, adı Keita Balde ile anılan Nara'ya, "Banyoda ne yaptınız, Wanda? Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum." diye yazdığı görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
İlişkileriyle gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi, yeni skandallar ve iddialarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
Mauro Icardi’nin, Inter Milan’da oynadığı dönemde Wanda Nara’nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını gösteren fotoğraf ve videolara sahip olduğu öne sürülmüştü. Balde'nin eski eşi de, Wanda Nara hakkında, "Kocamla birlikte olan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol basını, Mauro Icardi’nin, Wanda Nara ile ilgili iddiaları doğrulayan yazışmaları ortaya çıkardı.
29 Eylül 2022’de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi’nin Wanda Nara’ya görüntüleri göndererek şunları yazdığı görüldü:
"Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?"
Konuşmaların devamında ise Icardi’nin, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" şeklinde ifadeler kullandığı yer aldı.