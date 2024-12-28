Yazışmaları Ortaya Çıktı! Icardi'den Wanda Nara'ya 'Keita Balde' Sorusu: 'Banyoda Ne Yaptınız?'

29 Eylül 2022’de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi’nin Wanda Nara’ya görüntüleri göndererek şunları yazdığı görüldü:

"Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?"