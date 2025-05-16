Yaza Damga Vuracak, Müzik Listelerini Altüst Edecek... Türk Müziğinin Dev Sesi Ebru Yaşar'dan Çifte Sürpriz

Türk müziğinin güçlü sesi ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın müzik dünyasını sallayacak iki yeni şarkıdan oluşan EP’si bugün yayınlandı. "Affet" şarkısında Burak Bulut’la düet yapan Yaşar, "Yıllar Sonra" adlı solo çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu.

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Yaza Damga Vuracak, Müzik Listelerini Altüst Edecek... Türk Müziğinin Dev Sesi Ebru Yaşar'dan Çifte Sürpriz

Müzik dünyasının güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü alırken yaz aylarını iki yeni şarkıyla karşılayacaklarının müjdesini vermişti. Biri düet, diğeri solo olan şarkılar bugün dinleyiciyle buluştu.

MÜZİKSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Ebru Yaşar, söz ve müziği Burak Bulut’a ait olan “Affet”te genç sanatçıyla düet yaparken, “Yıllar Sonra” adlı şarkısını ise solo olarak seslendirdi. ‘Yıllar Sonra’ şarkısının söz müziğinde ise Ramazan Kızılpınar ve Ebru Yaşar imzası bulunuyor. Başarılı sanatçının Burak Bulut ile düet yaptığı 'Affet' şarkısı EY Music, Baş Yapım ve DMC, solo olarak seslendirdiği "Yıllar Sonra" şarkısı ise EY Music etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Ebru Yaşar'ın her iki çalışması da müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Yaza Damga Vuracak, Müzik Listelerini Altüst Edecek... Türk Müziğinin Dev Sesi Ebru Yaşar'dan Çifte Sürpriz - Resim : 1

'HERKES KENDİNDEN BİR PARÇA BULACAK'

Burak Bulut’la seslendirdiği hit şarkı ‘Kehribar’ aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, “Yine Burak’ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor” derken Burak Bulut, “Dinleyen herkes kendisinden bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukelamun gibi bir parça. Ebru Hanım sağolsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Yaza Damga Vuracak, Müzik Listelerini Altüst Edecek... Türk Müziğinin Dev Sesi Ebru Yaşar'dan Çifte Sürpriz - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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