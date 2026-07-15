Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Caner Kurtaran Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorlandı

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Bir döneme damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisinde hayat verdiği Şevket karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Caner Kurtaran, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem olurken, Kurtaran’ı gören bazı kullanıcılar tanımakta zorlandı.

YAPRAK DÖKÜMÜ YILLAR SONRA BİLE İLGİ GÖRÜYOR

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Yaprak Dökümü”, final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor. Tekrar bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdüren dizinin oyuncuları da zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Şevket karakterine hayat veren Caner Kurtaran da yıllar sonra ortaya çıkan yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAKTI

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Caner Kurtaran, son olarak 2023 yılında yayımlanan “Adalet” dizisinde rol aldı. Ünlü oyuncu aynı yıl vizyona giren “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filminde de izleyici karşısına çıktı. Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Kurtaran’ın son görüntüsü ise gittiği bir diş hekimi randevusunda ortaya çıktı. Diş kliniğinde çekilen fotoğrafın paylaşılmasıyla ünlü oyuncunun değişimi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Caner Kurtaran’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı, “Yaprak Dökümü” hayranlarına nostalji yaşattı. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar Kurtaran’ı ilk bakışta tanıyamadıklarını belirtirken, fotoğrafın altına “Çok değişmiş”, “Tanıyamadım”, “Yıllar ona da uğramış”, “Hâlâ yakışıklı” ve “Karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi