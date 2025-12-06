Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'den Kötü Haber! Apar Topar Ameliyata Alındı

Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Tekin rolüyle milyonların kalbine 'Ali Rıza Bey' olarak kazınan Halil Ergün'den kötü haber! Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün kalbinden bir operasyon geçirdiği ve apar topar ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Ali Rıza Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, sağlık problemi nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki sanatçının kalp damarlarından birinde ciddi daralma tespit edilince acil operasyon gerçekleştirildi.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde izleyici karşısına çıkan Ergün’ün, rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldığı ve uzman doktorlar tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Kalbin ana damarında tespit edilen daralma nedeniyle oyuncuya stent takıldı.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Başarılı geçen operasyonun ardından Halil Ergün’ün, sağlık durumunun yakından takip edilebilmesi için bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

