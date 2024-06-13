Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı

Yalova'da 'ücretsiz tatil kazandınız' iddiasıyla 50 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen devre mülk dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Yusuf Atala'nın da olduğu öğrenildi.

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakterine hayat veren Yusuf Atala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.