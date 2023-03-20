'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını'nın Yusuf’u Umut Gezer'in mesajlarını 'yanlışlıkla' ifşa etti.

'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'ndan Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer'in mesajlarını 'yanlışlıkla' ifşa etti.

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'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Resim: 2

Çetinkaya, kendisine gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı ve arkadaşını etiketledi.  

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'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Resim: 3

Arkadaşına "Hala umut var" notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını oyuncusunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.

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'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Resim: 4

Paylaşılan mesajda Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazarlar değmesin, ne diyelim başka", "Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum" yazdığı görülüyor. 

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