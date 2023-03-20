'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti
Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını'nın Yusuf’u Umut Gezer'in mesajlarını 'yanlışlıkla' ifşa etti.
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'ndan Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer'in mesajlarını 'yanlışlıkla' ifşa etti.
Çetinkaya, kendisine gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı ve arkadaşını etiketledi.
Arkadaşına "Hala umut var" notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını oyuncusunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.
Paylaşılan mesajda Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazarlar değmesin, ne diyelim başka", "Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum" yazdığı görülüyor.