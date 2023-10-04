'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi'
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun son bölümdeki bir sahneden rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun son bölümdeki bir sahneden rahatsız olduğu iddia edildi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol olduğu Yalı Çapkını yüksek reytinglerle ilk sezonu kapattı. Kısa bir aranın ardından ikinci sezona heyecanı yüksek hikâyesi ve yeni karakterleriyle başladı.
Başladığı gibi de sosyal medyada ve reyting sonuçlarıyla dikkat çekti.
Dizide yeni sezonla birlikte yeni karakterler de yer almaya başladı. Bunun yanında mevcut karakterlerin değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Orhan karakteri şu sıralar eski bilinen Orhan değil.