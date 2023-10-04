'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi'

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun son bölümdeki bir sahneden rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

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'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi' - Resim: 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun son bölümdeki bir sahneden rahatsız olduğu iddia edildi.

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'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi' - Resim: 2

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol olduğu Yalı Çapkını yüksek reytinglerle ilk sezonu kapattı. Kısa bir aranın ardından ikinci sezona heyecanı yüksek hikâyesi ve yeni karakterleriyle başladı.

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'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi' - Resim: 3

Başladığı gibi de sosyal medyada ve reyting sonuçlarıyla dikkat çekti.

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'Yalı Çapkını'nda kriz' iddiası: 'Afra Saraçoğlu sahneden rahatsız oldu, 'yayınlarsanız ayrılırım' dedi' - Resim: 4

Dizide yeni sezonla birlikte yeni karakterler de yer almaya başladı. Bunun yanında mevcut karakterlerin değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Orhan karakteri şu sıralar eski bilinen Orhan değil.

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