Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu

Yalı Çapkını dizisinin yeni döneminde olmayacağını belirten Tarık Emir Tekin, yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu

Yalı Çapkını dizisinin yeni döneminde yer almayacağını açıklayan Tarık Emir Tekin, kariyerinde yeni bir yol haritası çizme kararı aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kararı uzun bir süredir üzerinde düşündüğünü ve yeni projelere odaklanmak istediğini belirtti.

Tarık Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu hakkında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, Şahsiyet isimli dizideki başarısının ardından üst üste projelerden teklifler alıyor.

Son dönemde Yalı Çapkını dizisinde kendisini gösteren Tarık Emir Tekin, yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu - Resim : 1

Yalı Çapkını dizisinin yeni döneminde olmayacağını belirten Tarık Emir Tekin, kendisi adına çok güzel bir dönem yaşandığını anlattı.


Tarık Emir Tekin, “Bildiğiniz üzere ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını ile vedalaştım. Benim için fevkalade bir deneyimdi. Ben bu ekipten kopmam” diye konuştu.

Genç oyuncu Kuşatma isimli yeni bir proje için anlaşma sağladığını ve bunun için hazırlıklar yaptığını anlattı. Oyuncu, “Umarım seyircimiz beğenir” dedi. Tarık Emir Tekin, yeni projesi için imajını da yenilediğini sözlerine ekledi. (Televizyongazetesi, tv100)

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