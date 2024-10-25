Yalı Çapkını Dizisinde Dengeleri Değiştiren İsim! Kapıya Dayandı
Yalıda beklenmeyen isim!
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını, 80. bölümü ile bu akşam 20.00’de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar da belli oldu.
YALIDA BEKLENMEDİK İSİM
Dizidoktoru'nun derlediği bilgilere göre; Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner. Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran’ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır. Ferit’in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur.
Hem Ferit hem de Seyran için duygularıyla başa çıkmak gittikçe güçleşirken, dışarıdaki tehlike an ve an yaklaşmaktadır. Bu tehlike herkesi birlik olmaya iterken, yalının kapısı sürpriz bir isim tarafından çalınacak ve tüm dengeleri değiştirecektir.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Pelin Akil, Sezin Bozacı, Cem Söküt, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.
Yalı Çapkını, yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da.