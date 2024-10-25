Yalı Çapkını Dizisinde Dengeleri Değiştiren İsim! Kapıya Dayandı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını, 80. bölümü ile bu akşam 20.00’de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar da belli oldu.

YALIDA BEKLENMEDİK İSİM

Dizidoktoru'nun derlediği bilgilere göre; Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner. Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran’ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır. Ferit’in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur.