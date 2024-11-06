Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Halini Görenler Tanıyamadı

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ın küçük Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve beğenilen dizide Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.