Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Halini Görenler Tanıyamadı
Türk televizyon tarihine damgasını vuran Yabancı Damat dizisinin çocuk yıldızı 'Mustafa Can' karakterini canlandıran Ozan Uğurlu'nun son halini görenler inanamadı. 30 Yaşındaki Uğurlu'nun inanılmaz değişimi...
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ın küçük Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve beğenilen dizide Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.
Eğlenceli ve duygusal anlarıyla döneme damga vuran Yabancı Damat, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu, küçüklük haliyle hafızalara kazınmıştı. Geçen yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam süren Uğurlu, artık genç bir delikanlı oldu.
Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ozan Uğurlu'nun değişimini gören dizinin eski hayranları, gözlerine inanamadı.
Şimdilerde 30 yaşında olan Uğurlu'nun yakışıklı hali sosyal medyada yoğun ilgi gördü.