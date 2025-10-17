Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"İkinci Bahar", "Yabancı Damat", "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarında canlandırdığı karakterlerle ile hafızalara kazınan, Yabancı Damat’ın Memik Dede’si ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu dün hayatını kaybetti.

Bir ay önce 90’ıncı yaşını kutlayan Erkin’in ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurmuştu. Usta ismin cenaze programı belli oldu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatrosu, sinema ve müziğin usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.

Liseyi de Gaziantep'te okuyan sanatçı, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan sanatçı, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı.

İLK OYNADIĞI OYUN "DİREKLERARASI"

Askerlikten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda profesyonel tiyatrocu olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikali oldu.

Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.

OYUN MÜZİKLERİ YAPTI

Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

"Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat" ve "Bir Milyara Çocuk" adlı yapımın yanı sıra "Bizimkiler" dizisinin müziklerine imza atan Güzelbeyoğlu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.

“MEMİK DEDE" OLARAK ÜN SALDI

Sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile başladığı oyunculuk hayatında "İkinci Bahar" dizisi ile ün kazandı. "Yabancı Damat" dizisinde de canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edindi.

Güzelbeyoğlu, 2007 yapımı "Beyaz Melek" adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Piri Mehmet Paşa" adlı divan üyesini, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde "İbrahim" karakterini, son olarak "Canım Ailem" dizisinde de "Cabbar Ağa" rolünü üstlendi.

