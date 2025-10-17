Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan, Yabancı Damat dizisinin ‘Memik Dedesi’ usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu. Usta oyuncu yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreni sonrasında öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son Güncelleme:
Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"İkinci Bahar", "Yabancı Damat", "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarında canlandırdığı karakterlerle ile hafızalara kazınan, Yabancı Damat’ın Memik Dede’si ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu dün hayatını kaybetti.

Bir ay önce 90’ıncı yaşını kutlayan Erkin’in ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurmuştu. Usta ismin cenaze programı belli oldu.

Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 1
Yabancı Damat’ın Memik Dede’si ile gönüllerde taht kurdu

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 2
Memik Dede rolü yıllarca sevenleri tarafından unutulmadı

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatrosu, sinema ve müziğin usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.

Liseyi de Gaziantep'te okuyan sanatçı, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan sanatçı, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı.

Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 3
İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı.

İLK OYNADIĞI OYUN "DİREKLERARASI"

Askerlikten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda profesyonel tiyatrocu olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikali oldu.

Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 4
Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.

OYUN MÜZİKLERİ YAPTI

Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

"Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat" ve "Bir Milyara Çocuk" adlı yapımın yanı sıra "Bizimkiler" dizisinin müziklerine imza atan Güzelbeyoğlu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.

Yabancı Damat Dizisinin ‘Memik Dedesi’ Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 5
1 ay önce 90'ıncı yaşını kutlamıştı

“MEMİK DEDE" OLARAK ÜN SALDI

Sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile başladığı oyunculuk hayatında "İkinci Bahar" dizisi ile ün kazandı. "Yabancı Damat" dizisinde de canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edindi.

Güzelbeyoğlu, 2007 yapımı "Beyaz Melek" adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Piri Mehmet Paşa" adlı divan üyesini, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde "İbrahim" karakterini, son olarak "Canım Ailem" dizisinde de "Cabbar Ağa" rolünü üstlendi.

Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay OlduYabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay OlduMagazin

'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı HaberGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yabancı Damat Arif Erkin Güzelbeyoğlu Oyuncu Cenaze töreni
Son Güncelleme:
TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar Hayatının Şokunu Yaşadı 12 Milyon Liralık Dev Ceza
Sibel Can Babaanne Oldu! Torununa Verilen İsim Dikkat Çekti Ünlü Şarkıcı Babaanne Oldu! İşte Torununun Adı
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
Taylor Swift'in Klibi Müzeyi Birbirine Kattı! Yetkililer Şokta... Taylor Swift'in Klibi Müzeyi Birbirine Kattı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' Kızı Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'