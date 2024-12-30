'Wonder Woman' Ölümden Döndüğünü Açıkladı: 'Son Hamileliğimde Beynime Pıhtı Attı...'
'Wonder Woman' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gal Gadot, 4. hamileliğinde ölümden döndüğünü açıkladı. Beynine pıhtı attığını ve acil ameliyata alındığını söyleyen Gadot, tüm hamile kadınları dikkatli olmaları ve vücutlarını dinlemeleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
'Wonder Woman' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un ünlü isimlerinden Gal Gadot, son hamileliğinde ölümden döndüğünü açıkladı.
39 yaşındaki İsrailli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğuna hamileliğinde beynine pıhtı attığını ve acil ameliyata alındığını söyledi.
Ori adını verdiği dördüncü çocuğunu mart ayında dünyaya getiren Gadot, şöyle yazdı:
"Bu yıl derin zorluklar ve derin düşüncelerle geçti. Kişisel bir hikayeyi nasıl paylaşacağımı veya paylaşıp paylaşmama konusunda kendimle boğuştum. Sonunda kalbimin beni yönlendirmesine izin vermeye karar verdim. Paylaşarak farkındalık yaratabileceğimi ve benzer bir şeyle karşılaşabileceklere destek olabileceğimi umuyorum"
“Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi. Ameliyattan önce Jaron’a kızımız doğduğunda, bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim"
"VÜCUDUNUZU DİNLEYİN"
"Artık tamamen iyileştim ve bana geri verilen hayat için minnettarım" diyen Gadot, "Yolculuk bana çok şey öğretti. Öncelikle, vücudumuzu dinlemek ve bize söylediklerine güvenmek hayati önem taşıyor. Acı, rahatsızlık veya hatta ince değişiklikler bile genellikle daha derin anlamlar taşır ve vücudunuza uyum sağlamak hayat kurtarıcı olabilir" ifadesini kullandı.
30 yaş üstü 100 bin hamile kadından 3'ünün beynine pıhtı attığını bilmediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Tedavi edilebilir olduğu için erken teşhis çok önemli. Nadir olsa da bir olasılık ve bunun var olduğunu bilmek, bununla başa çıkmanın ilk adımı. Bunu paylaşmanın amacı kimseyi korkutmak değil, güçlendirmek. Bu hikaye yüzünden tek bir kişi bile sağlığı için harekete geçmeye mecbur hissederse, paylaşmaya değer olacak" diye yazdı.
Jaron Varsano ile 2008'de evlenen ünlü oyuncu, bebeğinin doğum haberini paylaşırken, "Benim tatlı kızım, hoş geldin. Hamilelik hiç kolay değildi ama üstesinden geldik" diye yazmıştı.
2011'de Alma'yı, 2017'de Maya'yı ve 2021'de Daniella'yı dünyaya getiren Gadot, bir röportajında, "Doğurmayı seviyorum. Yapabilseydim haftada bir doğururdum." demişti.