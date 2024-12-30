'Wonder Woman' Ölümden Döndüğünü Açıkladı: 'Son Hamileliğimde Beynime Pıhtı Attı...'

30 yaş üstü 100 bin hamile kadından 3'ünün beynine pıhtı attığını bilmediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Tedavi edilebilir olduğu için erken teşhis çok önemli. Nadir olsa da bir olasılık ve bunun var olduğunu bilmek, bununla başa çıkmanın ilk adımı. Bunu paylaşmanın amacı kimseyi korkutmak değil, güçlendirmek. Bu hikaye yüzünden tek bir kişi bile sağlığı için harekete geçmeye mecbur hissederse, paylaşmaya değer olacak" diye yazdı.