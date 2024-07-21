Wanda Nara'ya Şok Üstüne Şok! Babası Gözaltına Alındı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan dünyaca ünlü model Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı

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Wanda Nara'ya Şok Üstüne Şok! Babası Gözaltına Alındı

Mauro Icardi ile ayrılığı ile gündeme gelen Wanda Nara, bu kez babası Andres Nara'nın gözaltına alınmasıyla gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Andres Nara'nın (67), eşi Alicia Barbasola'ya (35) şiddet uyguladığı ve birkaç komşunun evden gelen çığlıkların ardından polisi aradığı belirtildi.

Barbasola'nın eve gelen polislere, Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı kaydedildi. Andres Nara'nın gelen polislerle birlikte karakola götürüldüğü ve gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan Nara'nın Tigre'de polis karakolunda tutulduğu ifade edildi.

TUTUKLANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Polis raporunda ise Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanacağı bilgisinin olduğu iddia edildi. Öte yandan Andres Nara'nın başka bir kadınla da ilişki yaşadığı ve söz konusu kadınla yaptığı konuşmaların geçtiğimiz hafta sızdırıldığı hatırlatıldı.

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