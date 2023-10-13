Wanda Nara, 'ihanet' iddialarına karşı sessizliğini bozdu: Sandığınızdan daha sıkıcı bir çiftiz
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir şov programına katılmak için İtalya'ya giderken 'Oggi' dergisine de açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, bir şov programına katılmak için İtalya'ya giderken 'Oggi' dergisine de açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara, Galatasaray'da devam etmeleri hakkındaki soruya, "İkimiz de daha az açgözlü olduk. Mauro, bu yaz ona çok daha fazla para ödeyebilecek bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve burada kendimizi harika hissediyoruz" şeklinde yanıt verdi.
"MAURO'NUN MAAŞI MÜKEMMEL"
Icardi'nin kariyerini mahvettiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Wanda Nara, "Mauro'nun maaşı mükemmel. (Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro kazanıyor.) Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız; iki harika şehir. Kariyer yıkıcısı gibi mi görünüyorum?" ifadesini kullandı.
"HİÇBİR İHANET OLMADI, ASLA AYRILMAYACAĞIZ"
Wanda Nara, Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz.
Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" diye konuştu.
"HASTALIĞIMI BENDEN ÖNCE TÜM ÜLKE ÖĞRENDİ"
Hastalığı hakkında da konuşan Wanda Nara, "Sonuçlarım henüz gelmemişti ve bunu benden önce tüm ülke biliyordu, çocuklarım öğrendi. Telefonumda bununla ilgili yürek parçalayıcı bir konuşma var. Çocuklarımdan biri kardeşim Zaira'ya, "Teyze, bana gerçeği söyle, annem ölüyor ve bize söylemiyor" diyor. Kötü insanlar var, onlar hakkında hiçbir şey yapılamaz." dedi.