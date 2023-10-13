Wanda Nara, 'ihanet' iddialarına karşı sessizliğini bozdu: Sandığınızdan daha sıkıcı bir çiftiz

Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" diye konuştu.