Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma

Genç yaşta hayatını kaybeden Vural Çelik’in ölümünün ardından başlayan tartışma sürüyor. Seksenler dizisinden rol arkadaşı olan Ayşe Tolga, eski rol arkadaşı hakkında “Keşke biraz daha biz de tutabilseydik” onu ifadeleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Son Güncelleme:
Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma

'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım', 'Avrupa Yakası' ve 'Seksenler' gibi projelerde yer alan Vural Çelik (51), 17 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ayşe Tolga, ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan meslektaşı hakkında konuştu.

Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma - Resim : 1

“HASSAS KALPLER BU DÜNYADA OLAMIYOR”

51 yaşındaki oyuncu ve yazar, "Sizce Çelik yalnız mı bırakıldı?" sorusuna, "Vural çok hassas bir çocuktu, benimle aynı yaştaydı. Çok üzgünüm. Onu çok severdim, çok eğlenirdik. Kızım mesela çok üzüldü onun öldüğünü duyunca. Hassas kalpler bu dünyada çok fazla olamıyor galiba" yanıtını verdi.

Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma - Resim : 2

“ULAŞAMADIK BAZEN”

Ayşe Tolga, "Vural'ın biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz de tutabilseydik onu. Onunla ilgilenmemiz daha fazla gerekiyordu galiba ama bazen de istemedi. Kendi kalmak istedi. Ulaşamadık bazen de. Öyle de bir sorun yaşadık" diyerek sözlerini sonlandırdı.

GÜLSE BİRSEL BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ani şekilde yaşamını yitiren Vural Yiğit’in ardından magazin dünyasında tartışmalar yaşanmıştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası’ndan rol arkadaşlarının cenazesine katılmamasına tepki gelmişti.

Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma - Resim : 3

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından Vural hakkında bir paylaşım yapan Gülse Birsel’e ise gelen tepkiler daha da artmış; eleştirilerin ardından paylaşımını silen Gülse Birsel ikinci bir paylaşım daha yapmıştı.

Yalan Dünya'nın Çağatay'ı Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e Vural Çelik DesteğiYalan Dünya'nın Çağatay'ı Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e Vural Çelik DesteğiMagazin
Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz'Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz'Magazin
Gülse Birsel'den Tepki Çeken Vural Çelik Paylaşımı: Eleştiri Yağmuruna Tutulunca Sildi!Gülse Birsel'den Tepki Çeken Vural Çelik Paylaşımı: Eleştiri Yağmuruna Tutulunca Sildi!Güncel

Kaynak: Magazin Burada

Etiketler
Gülse Birsel Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Torpil İddialarına Ateş Püskürdü: 'Çekemeyen Anten Taksın!' Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Torpil İddialarıyla Gündemde
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Kiracısıyla Mahkemelik Olmuştu: Demet Akalın 'Ev Krizi'ne Çözümü Böyle Buldu Demet Akalın 'Ev Krizi'ne Çözümü Böyle Buldu