Vural Çelik Yalnız mı Bırakıldı? Polemiklere O İsim de Dahil Oldu: Magazine Damga Vuran Tartışma

'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım', 'Avrupa Yakası' ve 'Seksenler' gibi projelerde yer alan Vural Çelik (51), 17 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ayşe Tolga, ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan meslektaşı hakkında konuştu.

“HASSAS KALPLER BU DÜNYADA OLAMIYOR”

51 yaşındaki oyuncu ve yazar, "Sizce Çelik yalnız mı bırakıldı?" sorusuna, "Vural çok hassas bir çocuktu, benimle aynı yaştaydı. Çok üzgünüm. Onu çok severdim, çok eğlenirdik. Kızım mesela çok üzüldü onun öldüğünü duyunca. Hassas kalpler bu dünyada çok fazla olamıyor galiba" yanıtını verdi.

“ULAŞAMADIK BAZEN”

Ayşe Tolga, "Vural'ın biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz de tutabilseydik onu. Onunla ilgilenmemiz daha fazla gerekiyordu galiba ama bazen de istemedi. Kendi kalmak istedi. Ulaşamadık bazen de. Öyle de bir sorun yaşadık" diyerek sözlerini sonlandırdı.

GÜLSE BİRSEL BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ani şekilde yaşamını yitiren Vural Yiğit’in ardından magazin dünyasında tartışmalar yaşanmıştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası’ndan rol arkadaşlarının cenazesine katılmamasına tepki gelmişti.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından Vural hakkında bir paylaşım yapan Gülse Birsel’e ise gelen tepkiler daha da artmış; eleştirilerin ardından paylaşımını silen Gülse Birsel ikinci bir paylaşım daha yapmıştı.

Kaynak: Magazin Burada