Volkan Konak’ın Eşi Selma Konak’tan Yürek Yakan Paylaşım

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak, 31 Mart’ta Kuzey Kıbrıs’ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan sanatçının ani vefatı, Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Eşinin ölümünden sonra uzun süre sessiz kalan Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

Ünlü sanatçının kendisine sarıldığı eski bir fotoğrafı paylaşan Konak, rüyasında eşini gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kavuşmaların en ağırı, kaybettiklerimizi rüyada görmek...”

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sevenleri “yürek yakan bir özlem” notlarıyla Selma Konak’a destek mesajları gönderdi.

Öte yandan Selma Konak, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Volkan Konak’la 17 yaşından beri birlikte olduğunu söyleyerek, “Kuzeninin komşusuydum. Tanıştığımız gün bugündür hep beraber olduk. İnanılmaz büyük bir aşktı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi