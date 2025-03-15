Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de ünlü oyuncu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı ‘Alya’ karakterinin annesine hayat verecek ünlü oyuncu Nursel Köse’den ilk fotoğraf karesi geldi. İşte yeni kaosların habercisi o paylaşım…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor

Yayınlandığı günden bu yana her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen, reytinglerinde her hafta zirvedeki yerini asla kaptırmayan Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de kaosun fitili ateşlendi.

Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

YENİ KAOS MU GELİYOR?

Dizide Sinem Ünsal’ın canlandırdığı ‘Alya’ karakterinin annesine ünlü oyuncu Nursel Köse’nin hayat vereceği öğrenilmişti. Nursel Köse’den setten ilk fotoğraf geldi. Diğer oyuncularla bahçede fotoğraf çeken Köse, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

ALYA'NIN ANNESİ GELİYOR

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin yeni oyuncusu Nursel Köse, dizide Fikriye karakterini canlandıracak. Köse’nin senaryoda neleri etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanal D
Son Güncelleme:
Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda
Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı'dan Çok Konuşulan Ramazan Fotoğrafı Nazlı Sabancı’dan Olay Ramazan Fotoğrafı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor