Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor

Yayınlandığı günden bu yana her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen, reytinglerinde her hafta zirvedeki yerini asla kaptırmayan Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de kaosun fitili ateşlendi.

YENİ KAOS MU GELİYOR?

Dizide Sinem Ünsal’ın canlandırdığı ‘Alya’ karakterinin annesine ünlü oyuncu Nursel Köse’nin hayat vereceği öğrenilmişti. Nursel Köse’den setten ilk fotoğraf geldi. Diğer oyuncularla bahçede fotoğraf çeken Köse, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

ALYA'NIN ANNESİ GELİYOR

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin yeni oyuncusu Nursel Köse, dizide Fikriye karakterini canlandıracak. Köse’nin senaryoda neleri etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi