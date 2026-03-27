Türkiye'ye Döner Dönmez Havalimanında Gözaltına Alındı! Hande Erçel İfade Vermek İçin Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel de bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi. İfade işlemleri tamamlanan Hande Erçel daha sonra adliyeden ayrıldı. Saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunan Hande Erçel de yurtdışında olduğunu açıklamıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan Hande Erçel daha sonra adliyeden ayrıldı.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

