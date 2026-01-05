Usta Oyuncu Settar Tanrıöğen İlk Kez Anlattı: 'Kanayan Beyinle Sete Gittim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 1 sene önce geçirdiği beyin kanaması ve ameliyatın ardından oyunculuğa bir süre ara veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sürecini ilk kez anlattı.

Yaşadığı süreci 'Bambaşka Sohbetler' adlı programda anlatan Tanrıöğen, "Kanayan beyinle sete gittim" dedi, şunları kaydetti:

'ÖLMEDİĞİME SEVİNDİM'

"Kanayan beyinle sete gittim çalıştım. Yönetmene ‘Beynim kanadı, genzimden kan geldi, benim işimi uzatma, doktora gideceğim’ dedim. Hava kararmadan bitirdi. Prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli’deki eve getirdiler. Hemen doktora gitmedim. Ertesi gün sabah çok erken Taksim İlk Yardım’a gittik. Doktor tahlillere baktı, ‘İyi beslenirse kendine gelir’ dedi. Anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi. Başka hastaneye geçtik, o gün beni iki kez ameliyata aldılar.

Ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor."

NE OLMUŞTU?

Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. Daha sonra ameliyat edilen 61 yaşındaki Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi