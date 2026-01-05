Usta Oyuncu Settar Tanrıöğen İlk Kez Anlattı: 'Kanayan Beyinle Sete Gittim'

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle oyunculuğa bir süre ara veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadıklarını ilk kez anlattı, "Kanayan beyinle sete gittim, ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim" dedi.

Usta Oyuncu Settar Tanrıöğen İlk Kez Anlattı: 'Kanayan Beyinle Sete Gittim'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 1 sene önce geçirdiği beyin kanaması ve ameliyatın ardından oyunculuğa bir süre ara veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sürecini ilk kez anlattı.

Yaşadığı süreci 'Bambaşka Sohbetler' adlı programda anlatan Tanrıöğen, "Kanayan beyinle sete gittim" dedi, şunları kaydetti:

'ÖLMEDİĞİME SEVİNDİM'

"Kanayan beyinle sete gittim çalıştım. Yönetmene ‘Beynim kanadı, genzimden kan geldi, benim işimi uzatma, doktora gideceğim’ dedim. Hava kararmadan bitirdi. Prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli’deki eve getirdiler. Hemen doktora gitmedim. Ertesi gün sabah çok erken Taksim İlk Yardım’a gittik. Doktor tahlillere baktı, ‘İyi beslenirse kendine gelir’ dedi. Anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi. Başka hastaneye geçtik, o gün beni iki kez ameliyata aldılar.

Ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor."

NE OLMUŞTU?

Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. Daha sonra ameliyat edilen 61 yaşındaki Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi GözaltındaÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Beyin kanaması
Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest
Güllü'nün Ölümü Sonrası Oğlu Konuştu Ortalık Karıştı 'Ablama Güvenmiyorum Tüm İlişkimi Kestim' Güllü'nün Ölümü Sonrası Oğlu Konuştu Ortalık Karıştı 'Ablama Güvenmiyorum Tüm İlişkimi Kestim'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Göletteki Otomobilde Cesedi Bulunmuştu: Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu