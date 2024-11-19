Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı
Ünlü isimler marka yüzü olma karşılığında milyon liralık anlaşmalara imza atıyor. En yüksek ücretleri Beren Saat, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in aldığı öğrenildi. Ünlü isimlerin reklamlardan aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı.
Birçok ünlü isme markaların reklam yüzü olması için teklifler gidiyor. Kozmetik reklamları ünlüler dünyasında önemli bir kazanç kapısı... Kimin hangi markayla anlaştığı, reklamı hangi rakibinden kaptığı, kaç liraya imza attığı günlerce konuşuluyor.
Markaların peşinde koştuğu ünlülerin kazancı 6-40 milyon TL arasında değişiyor. Bu ünlü isimlerden arasında Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre de yer aldı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 76 yaşındaki Semiramis Pekkan ile 80 yaşındaki Nebahat Çehre’ye bir kozmetik markasından 5’er milyon liralık reklam teklifi gitti.
Ünlü isimlerin reklamlardan aldıkları ücretler şöyle:
Serenay Sarıkaya 35-40 milyon TL
Beren Saat 40 milyon TL
Hande Erçel'in 30 milyon TL
Demet Özdemir 25 milyon TL
Hazal Kaya 6-8 milyon TL
Zeynep Bastık 10 milyon TL
Hadise 10 milyon TL.