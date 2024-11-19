Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı

Birçok ünlü isme markaların reklam yüzü olması için teklifler gidiyor. Kozmetik reklamları ünlüler dünyasında önemli bir kazanç kapısı... Kimin hangi markayla anlaştığı, reklamı hangi rakibinden kaptığı, kaç liraya imza attığı günlerce konuşuluyor.