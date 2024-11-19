Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı

Ünlü isimler marka yüzü olma karşılığında milyon liralık anlaşmalara imza atıyor. En yüksek ücretleri Beren Saat, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in aldığı öğrenildi. Ünlü isimlerin reklamlardan aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı.

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Birçok ünlü isme markaların reklam yüzü olması için teklifler gidiyor. Kozmetik reklamları ünlüler dünyasında önemli bir kazanç kapısı... Kimin hangi markayla anlaştığı, reklamı hangi rakibinden kaptığı, kaç liraya imza attığı günlerce konuşuluyor.

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 2

Markaların peşinde koştuğu ünlülerin kazancı 6-40 milyon TL arasında değişiyor. Bu ünlü isimlerden arasında Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre de yer aldı.

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 3

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 76 yaşındaki Semiramis Pekkan ile 80 yaşındaki Nebahat Çehre’ye bir kozmetik markasından 5’er milyon liralık reklam teklifi gitti.

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 4

Ünlü isimlerin reklamlardan aldıkları ücretler şöyle:

Serenay Sarıkaya 35-40 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 5

Beren Saat 40 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 6

Hande Erçel'in 30 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 7

Demet Özdemir 25 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 8

Hazal Kaya 6-8 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 9

Zeynep Bastık 10 milyon TL

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Ünlülerin Reklamlardan Aldıkları Ücretler Dudak Uçuklattı - Resim: 10

Hadise 10 milyon TL.

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