Ünlülerin dertleri: Biri takipten çıkarıldı diye uyuyamadı, diğerinin eşini arayıp 'Damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu' diye sormuşlar

'HAYALİNİZDEKİ KADINI BENDE ARAMAYIN'

BİRİCİK SUDEN: 48 yıldır spor yaptığını söyleyen, haftanın 6 günü ter döken Biricik Suden’in kasları artık birçok erkeği gölgede bırakacak kadar cinsten. “Erkek gibi oldunuz, kadınsı hatlarınızı kaybettiniz” şeklindeki yorumları hiç affetmiyor. Geçenlerde bir dostları bile eşi Mazhar Alanson’u arayıp “Biricik’in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu” diye sormuş.