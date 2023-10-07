Ünlülerin dertleri: Biri takipten çıkarıldı diye uyuyamadı, diğerinin eşini arayıp 'Damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu' diye sormuşlar
Aralarında Bergüzar Korel, Safiye soyman, Yusuf Güney, Biricik Suden ve Dilan Polat'ın da bulunduğu ünlülerin son zamanlarda kendilerine dert edindiği konular ortaya çıktı.
10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, isimlerini de vererek ünlülerin şu sıralar dert edindikleri olayları köşesine taşıdı.
BERGÜZAR KOREL: Yedi yıl sonra setlere dönen oyuncu, yaptığı paylaşımlarda ne kadar çok yorulduğundan, mesleğinin çok zor olduğundan bahsedip durdu. Repo günündeki sorunları ise şuydu: Dip boyası, eve gelen ustalar, imzalanacak evraklar… Takipçiler “Acına yürek dayanmaz. Bölüm başına binlerce lira alıp taş taşıyorsun ya” yazınca cevap geldi.
SONUÇ: Korel "Mesleğimi çok seviyorum. Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum" dedi. Bu arada bölüm başına 400 bin lira aldığı ortaya çıktı. Yorumlar coştu. Hemen ardından sayfasında kuruyemiş linki veren Korel durumdan memnun.
DİLAN POLAT: Kozmetik patroniçesi hakkında ortaya atılan ‘para aklama’, ‘vergi kaçırma’ olaylarıyla sarsıldı. Şimdiki yakınması şöyle: “Çok üstüme gelindi, kötü niyetli insanlar beni hasta etti.”
Sakın “Eee her şeyini abartarak ortaya döken sensin” demeyin. Kızıyor ve engeli basıyor.
SONUÇ: Paylaşımlarına devam edeceğini söyledi. Tartışılan güzellik merkezi sayısını 130’dan 250’ye çıkartacağını açıkladı.
SAFİYE SOYMAN: Günde üç posta övgüler yağdırdığı 30 yıllık dostu Seda Sayan tarafından takipten çıkarıldı. Aslında bir küslük yok, çünkü Sayan herkesi takipten çıktı. Ama bu Safiye Soyman’ı mahvetmeye yetti. Üç gün uyuyamadığını söyledi.
SONUÇ: Seda Sayan, Safiye Soyman’ın gönlünü aldı. Nasıl mı? Sürekli yeni albümünü paylaşıyor. Onu yemeklere götürüyor. Hatta hediyeler alıyor.
YUSUF GÜNEY: Dünyanın istediği köşesine astral seyahatlar yaptığını, uzaylıya benzer varlıklarla başka bir dilde anlaştığını, olacakları önceden gördüğünü söyleyen popçunun ev sahibiyle başı dertte! Çünkü kirayı 20 bin TL’den 50 bin liraya çıkartmak istemiş.
SONUÇ: Ev sahibiyle uzlaşamayan Yusuf Güney, Londra’ya taşınma kararı aldı. Müzikle şifa vermek üzerine çalışmalar yapacak
'HAYALİNİZDEKİ KADINI BENDE ARAMAYIN'
BİRİCİK SUDEN: 48 yıldır spor yaptığını söyleyen, haftanın 6 günü ter döken Biricik Suden’in kasları artık birçok erkeği gölgede bırakacak kadar cinsten. “Erkek gibi oldunuz, kadınsı hatlarınızı kaybettiniz” şeklindeki yorumları hiç affetmiyor. Geçenlerde bir dostları bile eşi Mazhar Alanson’u arayıp “Biricik’in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu” diye sormuş.
SONUÇ: Biricik Suden “Hayalinizdeki kadını bende aramayın” diyor. Bu arada spor markalarından teklif üstüne teklif alıyor.
Kaynak: 10 Haber