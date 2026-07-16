Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme: 12 İsim Adliyeye Sevk Edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan 14 şahıstan 2'si ifade ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. 12 kişi Adli Tıp Kurumu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 5 kişi ise ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplum kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.

12 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ünlülülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden 12'si Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler:

İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk IŞIK, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan

2 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak jandarma ve Adlı Tıp Kurumu işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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Uyuşturucu Sıla Gençoğlu
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