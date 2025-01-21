Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun'

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın faciasının görüntüleri kahretti. Gece 03.30'da çıkan yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınabildi. Feci yangında şu ana kadar ölü sayısının 66’ya ulaştığı açıklandı. Tüm Türkiye cehennemi korku içinde izlerken, ünlü isimden de felakete sessiz kalmadı. İşte ünlülerin acı ‘Bolu’ paylaşımları…

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Yasemin Sakallıoğlu şunları söyledi: Kartalkaya'da çıkan yangın beni kahretti. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Allah yardımcınız olsun.

EDİS

Edis şunları söyledi: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Erdal Beşikçioğlu şunları söyledi: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda can kaybının artmaması için ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

HANDE YENER

Hande Yener şunları söyledi: Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

YASEMİN KAY ALLEN

Yasemin Kay Allen şunları söyledi: Çok geçmiş olsun. Vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente şunları söyledi: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi