Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun'

Türkiye’nin yüreğini yakan Bolu’daki yangın faciası sonrasında ünlü isimlerden taziye mesajları da art arda geldi. 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin kim ne dedi? İşte o paylaşımlar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun'

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın faciasının görüntüleri kahretti. Gece 03.30'da çıkan yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınabildi. Feci yangında şu ana kadar ölü sayısının 66’ya ulaştığı açıklandı. Tüm Türkiye cehennemi korku içinde izlerken, ünlü isimden de felakete sessiz kalmadı. İşte ünlülerin acı ‘Bolu’ paylaşımları…

Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun' - Resim : 1

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Yasemin Sakallıoğlu şunları söyledi: Kartalkaya'da çıkan yangın beni kahretti. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Allah yardımcınız olsun.

EDİS

Edis şunları söyledi: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.

Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun' - Resim : 2

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Erdal Beşikçioğlu şunları söyledi: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda can kaybının artmaması için ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun' - Resim : 3

HANDE YENER

Hande Yener şunları söyledi: Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun' - Resim : 4

YASEMİN KAY ALLEN

Yasemin Kay Allen şunları söyledi: Çok geçmiş olsun. Vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente şunları söyledi: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ünlülerden Bolu’daki 'Cehennem' İçin Taziye Mesajları! 'Kahretti, Allah Yardımcınız Olsun' - Resim : 5

Bolu'da Felaketin İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı, Pencerelerde 'Can Pazarı', Çığlık Çığlığa Yardım İstedilerBolu'da Felaketin İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı, Pencerelerde 'Can Pazarı', Çığlık Çığlığa Yardım İstedilerGüncel

Kartalkaya’da Kabus Gibi Gece: Tanıklar Dehşet Anlarını Anlattı, ‘Bağıranlar, Atlayanlar…’Kartalkaya’da Kabus Gibi Gece: Tanıklar Dehşet Anlarını Anlattı, ‘Bağıranlar, Atlayanlar…’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Edis Hande Yener
Son Güncelleme:
Ünlü Sunucu Yaşadığı İstismarı Anlattı! 'Sadece 9 Yaşındaydım' Ünlü Sunucu Yaşadığı İstismarı Anlattı
Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok ' Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı
Adana'da Mucize Meyvenin Hasadı Erken Bitti! Ağrı Kesiciden Daha Etkili İltihabı Kurutuyor, Kalbi Motor Gibi Çalıştırıyor Adana'da Mucize Meyvenin Hasadı Erken Bitti! Ağrı Kesiciden Daha Etkili
Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda