Ünlülerden '25 Kasım' Mesajları! 'Kadınları Değil Failleri Cezalandıralım'
25 Kasım dolayısıyla birçok ünlü isim, kadına şiddete karşı mücadele mesajları paylaştı. Mesajlarda, faillere caydırıcı cezalar verilmesinin önemi belirtilirken, "Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim. Gerçek failleri cezalandıralım" ifadesi öne çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yurt genelinde kadınlar protestolar düzenlerken, ünlü isimler de günün anlam ve önemine ithafen paylaşımlarda bulundu.
Ajda Pekkan: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın. Kadına şiddete hayır.
Hazal Kaya: Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim. Gerçek failleri cezalandıralım. Şiddete son verelim. (UNFPA'nın paylaşımı)
Edis Görgülü: Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim. Gerçek failleri cezalandıralım. Şiddete son verelim. (UNFPA'nın paylaşımı)
Demet Akalın: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.
Erol Evgin: Çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle olur. Bu da çağdaş eğitimle gerçekleşir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlarımızın yanındayız.