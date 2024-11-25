Ünlülerden '25 Kasım' Mesajları! 'Kadınları Değil Failleri Cezalandıralım'

Erol Evgin: Çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle olur. Bu da çağdaş eğitimle gerçekleşir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlarımızın yanındayız.